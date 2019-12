Raptors ganan su primer campeonato de la NBA

El baloncesto de la NBA vuelve a demostrar porqué es el deporte ráfaga, una montaña rusa de emociones interminables, eso precisamente se vivió en el sexto juego de las finales. El Oracle Arena, casa de los Golden State Warriors, con un lleno total y con esperanza de ver a su equipo forzar un sépimo partido vibró hasta lo último.

No pudieron ver una gesta de sus Warriors, pero sí fueron testigos de la historia pues presenciaron el primer campeonato para los Toronto Raptors en sus 24 años dentro de la liga. El quinteto canadiense logró resistir todos los embates de los locales y se impusieron por score final de 114-110, para poder desbordar toda la alegría que significa ganar un título

Leonard, el MVP de la Final

Kahwi Leonard con toda justicia fue electo como el jugador MVP de las finales. Tras una polémica salida de los Spurs, Leonard llegó a Toronto con el objetivo de tener una buena temporada y vaya que logró con creces convirtiéndose en el líder de un equipo que resurgió ante los Bucks y de ahí en más fue totalmente imparable hasta su camino al campeonato.

Leonard podrá decir que no se equivocó al tomar la decisión de salir de los Spurs para recalar en los Raptors el anillo de campeonato y el premio MVP avala y respalda su decisión.

Los Warriors vieron romper su hegemonía como bicampeones y alcanzado cinco finales de manera consecutiva, las lesiones los afectaron no pudieron contar con Kevin Durant prácticamente durante toda la serie y para colmo en el sexto partido se les lesiona Klay Thompson. No obstante, eso no es culpa de los Raptors que ganaron con todo merecimiento dentro de la duela.

El mensaje de Toronto debe ser para todos aquellos que aspiran alcanzar la gloria deportiva, es posible aunque tarde un tiempo, hoy un equipo de expansión son los monarcas del mejor baloncesto del mundo.