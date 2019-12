Lionel Messi gana el premio The Best de la FIFA

Quizás no era el favorito en este año para ganar el premio, pero por primera vez en mucho tiempo la FIFA elige con justicia y el mejor jugador de este planeta se quedó con el premio The Best.

Lionel Messi en lo individual realizó una temporada fenomenal siendo máximo goleador de la liga española de futbol, otorgando a sus compañeros 19 asistencias y quedándose con otro campeonato ligero con el Barcelona y fue también el líder goleador de la Champions.

Virgil Van Dijk era el favorito para alzar el premio luego de haber obtenido el galardón a mejor jugador de la última Champions, pero Messi, ese genio capaz de enamorar con una pelota en sus pies, derribó al gigante holandés para de nuevo escalar a la cima del futbol mundial.

"Lindo poder disfrutar este momento con mi mujer y mis hijos”, dijo Messi en su discurso al recibir el premio, además de liderar al FC Barcelona a ganar su octava liga en once años, el argentino también disputó la final de la Copa del Rey y jugó la Copa América con la selección Argentina.

Ahora el astro del futbol mundial se concentrará en volver a su mejor nivel luego de salir de una lesión y queda por delante el balón de oro en la temporada de premios.

Los otros galardonados de la gala

Allison Becker: el portero de Brasil merecidamente logró ser colocado como el mejor portero del mundo gracias a sus excelentes actuaciones con su club y selección.

Jürgen Klopp: el técnico capaz de hacer renacer al Liverpool y devolverle la grandeza a nivel continental con el campenato de la UEFA Champions League.

Megan Rapione: campeona del mundo, goleadora, jugadora con excelente visión el premio más que merecido para la líder del conjunto de los Estados Unidos.