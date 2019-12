Exportaciones de Nicaragua registran un desplome estrepitoso en mayo

11:43 a.m.

Según datos oficiales del Centro de Trámites para las Exportaciones (Cetrex), Nicaragua dejó de exportar solo en el mes de mayo 74 millones de dólares con respecto a los 262.4 millones de dólares del mismo período del año 2018, siendo esta caída del valor vendido en el exterior la más drástica de los primeros 5 meses del año.

"El año pasado durante lo más alto de la crisis los exportadores tomaron la decisión de sacar sus inventarios, lo que generó un aumento de las exportaciones y la brecha ahora del volumen es de 100 kilogramos y en el valor es de 76 millones de dólares", explicó Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen).

Con respecto a las cifras de enero a mayo, Apen ve con suma preocupación la reducción del 18.7% en volumen y el 10.5 % en valor tomando en cuenta también la caída de precios que se registra en el mercado internacional en rubros como el café, el azúcar y la carne bovina.

"En este mismo período, pero del año pasado se exportaron 1,279 millones de dólares de los 1,145 millones de dólares que llevamos hasta esa fecha pero también los volúmenes han caído en 18.7%", detalló Jacoby.

Durante el año 2018 las exportaciones alcanzaron los US$ 2,616.83 millones, inferior a 1.10% a los US$ 2,645.90 millones alcanzados en el año 2017, que en términos absolutos significan US$ 29.07 millones menos y en volumen, se exportaron 2,359.07 millones de kilogramos, superior en 7.7% a lo exportado en ese mismo año.