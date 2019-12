Exportaciones caen en Nicaragua por descenso en los precios de los commodities

A pesar que las exportaciones nicaragüenses reportan un incremento en los volúmenes vendidos, los ingresos son menores ubicando a la nación como el país de centroamérica que más han caído sus exportaciones en el primer trimestre de este año, refleja un estudio de comercio exterior del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según el Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA) esa tendencia se debe a que algunos rubros de nuestra canasta exportables han sido afectados por la drástica caída de precios en el mercado internacional como es el caso del endulzante que su valor más alto fue en 2011 con 32 dólares el quintal.

"El precio del azúcar tiene más de 7 años de estar descendiendo hasta el día de hoy que está en el rango de los 12 a 13 dólares el quintal esto genera que los ingresos por exportaciones sean menores, en la zafra 2018-2019 las ventas fueron de 180 millones de dólares y con precios altos la cifra hubiese sido superior a los 240 millones de dólares", indicó Mario Amador, gerente de CNPA.

Otro rubro que registra una merma en sus exportaciones es el grano de oro, el café, su precio en el mercado internacional se ubica en 97 dólares el quintal cuando los precios de producción superan los 150 dólares por manzana.

Según el comportamiento de los precios en el mercado internacional y el desarrollo de la crisis en Nicaragua, la Asociación de Productores y Exportadores (Apen) prevé que al cierre del año 2019, las exportaciones registren una caída del 10% con respecto al 2018.

Durante el año 2018 las exportaciones alcanzaron los US$ 2,616.83 millones, inferior a los US$ 2,645.90 millones alcanzados en el año 2017, que en términos absolutos significan US$ 29.07 millones menos y en volumen.