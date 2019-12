Miss Filipinas Catriona Gray es Miss Universo 2018

Miss Filipinas Catriona Gray se coronó como Miss Universe 2018 la mañana del lunes 17 de diciembre (hora de Tailandia), en el certamen de belleza más importante del mundo cuya edición número 67 contó con grandes sorpresas.

En la ronda de preguntas, Gray fue la representante que dio la respuesta más contundente. Al top 3 se le preguntó cuál era la lección más importante que hasta el momento habían aprendido en su vida y cómo la pondrían en práctica durante su reinado, a lo que Miss Filipinas respondió:

Durante todo el certamen, Gray, de 24 años, señaló la importancia de apostar por el bienestar y desarrollo de la niñez.

La primera ganadora de Filipinas en el certamen de Miss Universo fue Gloria Maria Aspillera Diaz, en 1969, posteriormente en 1973 ganó la corona Maria Margarita Roxas Moran, ya en 2015, tras la equivocación de Steve Harvey de nombrar ganadora a la representante de Colombia, vino el bochorno de aclarar el error y dar a conocer el nombre de la verdadera ganadora, la filipina Pia Alonso Wurtzbach, y ya en el 2018 nuevamente ganó dicha nación con su representante Catriona Gray.

La segunda finalista de Miss Universe 2018 fue Venezuela Sthefany Gutiérrez y la primera finalista la representante de Sur África Tamaryn Green.

La primera de las grandes sorpresas con las que contó el certamen fue la inclusión de países al top 20 que por lo general no eran favoritos, entre ellos Nepal, Polonia, Hungría, Costa Rica e Irlanda, por mencionar algunos.

Otra de las sorpresas fue que la princesa Sirivannavari de Tailandia diseñó los trajes de baño que modelaron las concursantes del TOP 10.

