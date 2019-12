Autoridades de Bolivia difunden video que involucra a Evo Morales en protestas contra nuevo Gobierno

Las autoridades interinas de Bolivia difundieron un video en el que supuestamente se escucha al expresidente Evo Morales, conversando con un dirigente sobre como hacer bloqueos en distintas zonas del país.

Según la denuncia de los funcionarios de la presidenta Jeanine Áñez, Evo Morales quiere hacer presión al nuevo Gobierno.

En el video supuestamente aparece un dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), afín al partido de Morales, identificado como Faustino Yucra Yarwi, quien asegura que tienen “dos puntos de bloqueo”.

Según el Gobierno de Bolivia, el video es una grabación de una llamada entre Faustino Yucra y Evo Morales, quien supuestamente dirige desde México las manifestaciones contra el nuevo Gobierno boliviano.

“Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Yo aguanté un bloqueo (así). Si vos no te concentras se cansa la gente y abandona, si organizas grupos, grupo, grupos y sectores cada 24 horas vamos a aguantar el bloqueo”, dice la voz, que según las autoridades de Bolivia es la de Evo Morales.

“Que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo, cuando me han expulsado del Congreso el 2002 (…) Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo, hasta ganar hermano”, es otra parte del relato que se filtró en el video.

En la conversación también se menciona que van hacer una marcha hacia La Paz.

“Desde ahora va a ser combate, combate, combate ¿ya?. Ahora estamos viviendo en dictadura, así es la dictadura. Algunos no entienden de dictadura. Ahora la gente va a ver cómo se vive en dictadura con golpe de Estado”, sigue diciendo la supuesta voz de Evo.

“Nosotros como soldados, siempre estamos firmes hermano, usted también, adelante hermano”, le dice Faustino Yucra a Evo Morales.

La supuesta voz que según las autoridades de Bolivia es la de Evo Morales, dice que regresará a Bolivia y que buscará la posibilidad de que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no acepte su renuncia.

“Voy a intentar como sea de meterme hermano, aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla a los fascistas, racistas, hermano”, afirmó la voz.

En el video se aprecia como Yucra se levanta de una silla y la persona que lo graba le pregunta: "¿con quién ha hablado pues?", Yucra responde “con el presidente".

Según las autoridades de Bolivia, las imágenes fueron encontradas en el teléfono del hijo de Faustino Yucra, a quien capturaron durante un operativo policial.