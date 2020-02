CIDH visitará Venezuela pese a no autorización de Nicolás Maduro

A pesar de la no autorización del Gobierno de Nicolás Maduro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará la visita “in loco” programada para la primera semana de febrero, informó el comisionado para derechos humanos y atención a las víctimas del Gobierno interino de Venezuela, presidido por Juan Guaidó.



A través de la cuenta de Twitter del comisionado, el Gobierno interino de Venezuela, indicó que los delegados de la CIDH llegarán al país el martes 4 de febrero al aeropuerto internacional de Maiquetía, ubicado a las afueras de Caracas.



“Esta visita constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos”, indicó el comisionado en su cuenta de Twitter.



La comisión fue invitada a Venezuela en junio del año pasado por el Gobierno de Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo de Venezula.



Esta visita fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en agosto de 2019, cuando el Consejo Permanente aprobó una resolución que pedía la visita de la Comisión a la nación suramericana.



La comisión no ha visitado el país petrolero desde hace 18 años.



El viernes, el canciller del Gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, recordó que Venezuela ya no es miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), institución a la que pertenece la CIDH, y que su Gobierno no los había invitado, por lo que su visita no estaba autorizada.



Humberto Prado, el comisionado del Gobierno de Guaidó, indicó ese mismo día que la visita se mantenía, a pesar del rechazo de Arreaza.