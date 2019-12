Lester Alemán: "No se cansen de luchar por una nueva Nicaragua"

El líder estudiantil Lester Alemán, quien enfrentó al presidente Daniel Ortega en la mesa de diálogo nacional en 2018, pide desde el exilio que los nicaragüenses no se deben de cansar por luchar con el fin de conseguir una nueva Nicaragua.

"No soy imprescindible en esta lucha. Se los voy a repetir, yo no he hecho nada, el cambio lo hemos hecho todos, todos nos merecemos este reconocimiento, pero nunca dejen de soñar en una Nicaragua en libertad”, manifestó Alemán a una multitud de nicaragüenses que se congregó hoy en Miami, Estados Unidos en una misa presidida por Monseñor Silvio Báez.

Alemán recordó a la comunidad nicaragüense radicada en Norteamérica y a los exiliados a no perder la fe de regresar pronto a una Nicaragua en libertad y poder formar parte de un proceso de elecciones que les permita elegir al candidato que gobernará la nación los próximo 5 años.

Insistió que la lucha que iniciaron el pasado 18 de abril de 2018 los estudiantes, la sociedad civil, los campesinos y los empresarios no es una lucha partidaria, más bien es una lucha donde “Daniel Ortega no tiene lugar”, resaltó Alemán.

Lester Alemán es un joven de 21 años de edad y estudiante de comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA). Desde abril de 2018 encabezó su lucha cívica mediante la creación del Movimiento Estudiantil 19 de abril y fue a inicios de octubre de ese año que por seguridad decidió exiliarse.