Falta de profetismo afecta a los obispos de la CEN, expresa exsacerdote

Para Monseñor Boanerges Carballo, vicario pastoral de la Arquidiócesis de Managua, los ataques a las iglesias católicas del país durante las protestas cívicas realizada en sus atrios no es sinónimo de persecución cristiana y erradicación de libertad de culto, sino ceguera de quienes ejecutan estas acciones por sus ideologías políticas y querer obligar al resto de la población a pensar igual.

“La iglesia como madre está llamada siempre a preocuparse, a orar y también a dar la oportunidad de hacer un llamado de atención, tanto a unos como a otros en una situación de conflicto”, expresó Carballo.

Ante estos hechos, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua no lograron consenso para condenar los ataques de parapolicías, policías y simpatizantes del Gobierno que atentan contra los feligreses y templos católicos, lo que para el exsacerdote Edgar Parrales no significa división entre los jerarcas, sino una disminución del profetismo de la Iglesia Católica, que era propiciado por Monseñor Silvio Baez, Obispo Auxiliar de Managua, quien fue llamado por el Papa Francisco en Roma.

“Hay obispos que también ejercen con voz valiente la denuncia desde el púlpito, y no solo ellos, los mismos sacerdotes desde sus pequeños templos que son defensores de los derechos humanos, pero claro, la personalidad de Báez es mucho más exuberante y más fuerte”, manifestó Parrales.

Ataques a monseñor Bosco Vivas son incendiarios

Durante esta semana en las redes sociales se han visto campañas contra el obispo de la Diócesis de León, Bosco Vivas Robelo, en las que se le acusa de no acompañar a los manifestantes durante la persecución de parapolicías que llegaron a asediar durante una misa realizada en la catedral de ese departamento, por lo que la Iglesia Católica pide el cese de estos ataques que cataloga de incendiarios.

“Se vio todo un ataque en la redes y un video que ni siquiera tiene audio, no puede ser motivo de tildar de paramilitar a un obispo, que al igual que toda la CEN ha también estado cercano al pueblo ante cualquier ataque”, dijo el vicario Pastoral de la Arquidiócesis de Managua.

En alusión a la actitud de monseñor Bosco Vivas, Parrales afirmó que "nadie da lo que no tiene, y no se les puede obligar a los sacerdotes que no quieren denunciar la situación de violencia de parte de simpatizantes de este gobierno”.