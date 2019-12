Embajadora de Alemania se despide de Nicaragua con llamado al Diálogo Nacional

Tras cuatro años al frente de la sede diplomática, Ute König, embajadora de Alemania en Nicaragua se despidió del país este sábado con un llamado al gobierno de Ortega para que reanude el Diálogo Nacional.

La diplomática este sábado culminó oficialmente su periodo de funciones en el país.

En su cuenta oficial de Facebook, la embajada alemana publicó un breve vídeo en el que König agradeció al país y manifestó su deseo de que se retome el Diálogo Nacional, cancelado desde hace un mes por decisión del gobierno de Ortega.

"En las últimas semanas he tenido la sensación que las puertas al diálogo en Nicaragua se estaban cerrando. Como diplomática no quiero perder la esperanza que sea posible reabrir una puerta hacia un nuevo esfuerzo, llámese diálogo, negociación o como sea, lo importante es que haya comunicación directa y no sólo a través de medios", señaló.