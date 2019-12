Patrullas dan persecución a miembro del partido CxL en Managua

Milagro Raquel González Ortega, dirigente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), del distrito III de Managua, fue perseguida desde la Rotonda Metrocentro hasta la sede de su organización política por 15 patrullas de la Policía Nacional (PN), pues se dirigía junto a Rodolfo Quintana, Secretario Nacional de ese partido, a la Universidad Centroamérica (UCA) para unirse a la protesta cívica que realizaban los estudiantes en demanda del retorno del Presupuesto General de la República (6% Constitucional), el cual fue arrebatado por el Gobierno.

"Al menos unos 10 policías me golpearon aquí en la casa del partido me llevaron capturada unas dos cuadras y me dijeron que era una vergüenza que lleveara el apellido de su presidente, porque yo era una golpista, tranquera, que por mi culpa habían muerto 22 policías", relató la ciudadana de 34 años.