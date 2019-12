ONU: Nicaragua entre los diez países con mejor balance de género

El rol de la mujer nicaragüense en diversos espacios ha llevado a la Organización de Naciones Unidas (ONU) ubicar al país entre los diez mejores a nivel mundial con excelente balance de género. Por lo que sindicalistas destacan el trabajo de las mujeres, rompiendo barreras, estereotipos de género y empoderándose.

🇪🇸Spain

🇫🇮Finland

🇳🇮Nicaragua

🇸🇪Sweden

🇦🇱Albania

🇷🇼Rwanda

🇨🇦Canada

🇨🇴Colombia

🇨🇷Costa Rica

🇸🇻El Salvador



Here are the most gender-balanced cabinets in the world today: https://t.co/6eyUWEy2EM via @iKNOW_Politics pic.twitter.com/TQRvD3nchR