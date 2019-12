Cardenal Brenes lamenta supuesta orden del Mined de no permitir misas por cierre de año

11:47 a.m.

El cardenal Leopoldo Brenes lamentó la supuesta disposición del Ministerio de Educación (MINED) de no permitir la realización de misas en los colegios públicos por el cierre del año escolar.

Aunque el cardenal aseguró no tener información oficial respecto al tema, dijo que sería algo negativo para los colegios, sobre todo porque se debe garantizar el respeto a la religión de los alumnos.

"Creo que en todas las escuelas públicas siempre se ha dado la costumbre de los jóvenes católicos y no católicos ir a dar gracias al Señor por el esfuerzo, no solamente el esfuerzo de ellos sino el de sus padres y el de sus profesores, así que si en este caso hay esta orientación, que yo no la conozco sinceramente, sería negativo por parte del MINED", afirmó el Cardenal Brenes.

Brenes se refirió al tema del retorno de los exiliados a Nicaragua y afirmó que el retorno de los nicaragüenses en el extranjero "es un riesgo" y una decisión personal.

"Que vean la realidad de la situación en que están y que tomen su opción. Yo creo que el retorno es prácticamente un riesgo, sin duda alguna, pero yo creo que cada quien es libre de tomar esa opción", aseguró el Cardenal.