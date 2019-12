Exmiembro del CSE asegura que reformas electorales dependen de avances en aplicación de la Carta Democrática

Ante las recomendaciones de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se reitera al Gobierno de Nicaragua que debe cumplir con la reforma electoral que se comprometió a realizar en 2017, expertos consideran que el cumplimiento de este acuerdo ocurrirá dependiendo del avance de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, la cual presionaría al presidente Daniel Ortega.



"Este llamado no tendrá efecto positivo mientras no se convoque a una Asamblea General, para el avance de esta medida, porque ahorita no va a querer perder su dominio en esta institución y en este sistema", explicó Dionisio Palacio, ex director de cedulación del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Uno de los puntos esenciales que presenta este acuerdo firmado en 2017 entre la OEA y el Gobierno de Daniel Ortega es el cambio de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), pero para Palacios esta medida no será suficiente, para sanear el “sistema electoral viciado”.

"No soluciona eso el problema, porque el fraude no ha sido por las cabecillas, el fraude en las elecciones ha sido por los intermedios, es decir presidentes departamentales del CSE y los que dominan en la mesas electorales, como los presidentes de juntas receptoras de votos, quienes son fieles a Ortega y están dispuestos a seguir dándole votos que no eran para él", afirmó el ex director de cedulación del CSE.

El informe sobre temas de reformas electorales que emitió la OEA luego de observar las elecciones presidenciales de 2016, concluyó que no hay independencia en el poder electoral de Nicaragua.

En el informe que emitió ayer la Comisión de Alto Nivel conformada por la OEA para investigar la crisis que estalló en Nicaragua desde abril de 2018, solicitó a este organismo dar prioridad al cumplimiento de las reformas electorales.

“La Comisión opina que debe darse prioridad a la aplicación de este acuerdo y que deben hacerse esfuerzos para explorar medidas que garanticen la independencia de las autoridades electorales, que permitan la observación electoral internacional y que garanticen el registro libre y transparente de partidos políticos”, resalta la Comisión de la OEA.