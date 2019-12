Gobernación emite norma para prohibir a ONGs desarrollar programas para asuntos políticos

El Ministerio de Gobernación aprobó en el mes de abril de este año una normativa que prohíbe a las ONGs desarrollar proyectos y programas enfocados a fomentar temas políticos, sin embargo dicho documento no se había publicado de manera oficial y fue hasta este fin de semana que se conoció la medida, la cual pone en alerta a los organismos no gubernamentales que trabajan en Nicaragua.



La disposición establece que toda ONG que desarrolle proyectos vinculados a temas políticos y partidarios, deberá someterse a sanciones legales.



La normativa también establece multas monetarias para aquellas ONGs que la incumplan.



El artículo 7 de dicha normativa establece que el representante legal de las organizaciones sin fines de lucro debe firmar un acta de compromiso ante el Departamento de Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, en el que se compromete a no incluir en sus proyectos, programas o actividades relacionados con temas políticos y partidarios, de forma directa e indirecta.



La ONG Hagamos Democracia afirma que esta medida afecta proyectos dedicados a formar líderes y al fortalecimiento de la democracia.



Según la normativa las multas contra las ONGs que desarrollen proyectos que incluyan temas políticos o partidarios van desde 2,500 córdobas hasta 5,000 mil córdobas.



La normativa también obliga a las ONGs a presentar sus estatus ante el Departamento de Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, así como informar periódicamente sobre los cambios internos que hagan.