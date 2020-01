Más de 3,000 bachilleres realizan examen de admisión en la UNI

3,184 bachilleres realizaron este viernes el examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), de los cuales solo 1,350 serán admitidos.

Este año a los estudiantes que aplicaron a un cupo para optar a una carrera universitaria en esta casa de estudios superiores se le realizó un test psicométrico que representa el 60% de la nota, un examen de matemática (20%). También se tomó en cuenta las calificaciones de secundaria, las cuales representan 20% de la nota final, para poder calificar a una carrera.



La bachiller Yahazary Bojorge Rojas, asegura que se preparó durante un año para optar a la carrera de ingeniería química y este viernes realizó su examen de admisión.

Para esta joven, estudiar esta carrera es un reto ya que no es muy demandada, pero también significa poder tener más fuentes de trabajo ya que hay pocos profesionales en este ámbito.

“Tengo mucha fe en Dios y en la sabiduría que me dio, que voy a pasar el examen. Esta es una carrera no muy convencional, no es cualquiera el que entra, por lo que esto me abrirá puertas en el campo laboral", dijo Bojorge.



Oswaldo Mejía, quien aplicó a ingeniería industrial dijo que el examen lo sintió fácil y que solo se preparó durante un mes.

Freddy Marín Serrano, secretario general de la UNI dijo que este año aplicaron más estudiantes en comparación con el 2019.

“El año pasado tuvimos 2,800 postulantes, pero hay que ver que el año pasado fue un año atípico, sin embargo este año ya se alcanzó la media del comportamiento histórico de demandantes de estudiantes de secundaria, que ha sido de 3,100 a 3,200 los postulantes cada año”, expresó Marín Serrano.



Los resultados del examen de admisión de la UNI se darán a conocer el próximo 14 de enero.