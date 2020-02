Edwin Carcache explica las razones de su retiro de la Alianza Cívica

9:28 a.m.

El líder del Movimiento 19 de Abril, Edwin Carcache Dávila, explicó la mañana de este miércoles los motivos por las que decidió retirarse de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Según Edwin Carcache, quien se encuentra desde hace un par de meses exiliado en Estados Unidos, se retira de la Alianza Cívica debido a que sus miembros están anteponiendo sus intereses personales antes que la voluntad de los nicaragüenses.

“Me he retirado de la Alianza Cívica porque en el proceso que se está dando de Coalición Nacional, considero que no se ha tomado en cuenta la verdadera voluntad de la población nicaragüense y es que estamos viviendo un proceso de persecución, un momento de represión y siento que no estamos siendo serios con nuestras actitudes al momento de tomar decisiones”, dijo Edwin Carcache en una entrevista con Canal 10.

Otro de los motivos que incidió en la decisión de Carcache es el desplazamiento que supuestamente se le ha dado a los jóvenes dentro de la Alianza Cívica, quienes fueron los principales afectados por la represión en las protestas desatadas en abril de 2018.

“Nos hemos prestado a los términos de la política tradicional y no estamos haciendo absolutamente nada. Nos estamos poniendo una venda en los ojos cuando permitimos que estos partidos políticos nos estén frenando”, dijo Carcache.

Según Carcache, estas organizaciones políticas están obstruyendo el proceso de conformación de la Coalición, porque les interesa negociar con el Gobierno de Daniel Ortega.

La Alianza Cívica no se ha pronunciado de manera oficial sobre la decisión de Carcache, sin embargo Juan Sebastián Chamorro, quien es miembro de esta coalición expresó que Carcache podría estar afectado por el exilio y que puede considerar su postura y volver a la Alianza.