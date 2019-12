Nicaragua sin suficientes bibliotecas y bibliotecarios

9:58 a.m.

Nicaragua sigue careciendo de bibliotecas y de profesionales en este ramo; y es que según el último censo del Banco Central de Nicaragua (BCN) en el país existen unas 1,800 bibliotecas, pero sólo se cuenta con 400 bibliotecarios para atenderlas.

"Lamentablemente carecemos de muchos profesionales de la información, de muchos bibliotecólogos, de muchos archivistas. Muchos son empíricos, lamentablemente muchos llegaron a las bibliotecas por casualidad, pero no por una formación profesional, hay muchas bibliotecas que no tienen profesionales y hay pocas bibliotecas para la demanda de usuarios en toda Nicaragua, lamentablemente no tenemos suficientes", sostuvo Gustavo Cruz, presidente de la Asociación Nicaragüense de Bibliotecarios y Profesionales Afines (ANIBIPA).

Cruz manifestó que en todo el país sólo la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) es la única casa de estudios superiores que ofrece la carrera de biblioteconomía, pero ésta se oferta en el pénsum bajo un nuevo perfil académico como Gestión de la Información.

Otra de los desafíos es que el país actualmente no cuenta con un sistema de información articulada entre las bibliotecas de escuelas públicas, privadas, universidades y centros de investigación que permita organizar y poner a disposición de los usuarios la abundante información que se genera en Nicaragua.

"A nivel del gremio, en el caso de las bibliotecas universitarias han habido muchos logros y es por ejemplo que a nivel nacional contamos con una plataforma de revistas nacionales, eso antes no lo teníamos. A nivel de las bibliotecas universitarias también estamos compartiendo un catálogo colectivo de todas las bibliotecas universitarias y uno de los productos muy importantes que tenemos es el repositorio universitario, entonces yo creo que estos productos que ya tenemos uno de los retos es cómo esto lo hacemos a nivel nacional, cómo a nivel de país lo hacemos realmente nos ponemos todos en función de aunar esfuerzos para que a nivel de país facilitemos el acceso a la información en todos los tipos de biblioteca", expresó Ruth Velia Gómez, directora del Centro Nacional de Información y Documentación Agropecuaria (Cenida) de la Universidad Nacional Agraria (UNA).

Estos avances y desafíos que enfrenta este sector fueron abordados este martes en el XVIII Encuentro Nacional de Bibliotecarios y Profesionales Afines, realizado en Managua.