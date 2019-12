“Aquí se está golpeando a las mujeres”, denuncian familias de presas políticas

Familiares de las 17 presas políticas que recibieron una golpiza el pasado viernes por la noche en el penal de mujeres La Esperanza, exigieron al Gobierno las exhiba públicamente para constatar su actual condición física. Dentro del penal el maltrato es constante a las presas políticas, según denuncian sus familias y organizaciones de la sociedad civil.

“Esto es un acto realmente deplorable, aquí se está golpeando a las mujeres y me parece un acto de cobardía, en mi casa jamás se ha golpeado a una mujer, me parece que es totalmente intolerable, se violan los más elementales derechos de las mujeres”, denunció con un nudo en la garganta Tamara Zamora, madre de la joven estudiante de medicina Amaya Coppens, una de las 17 detenidas.

Según le informaron las detenidas a sus familiares, las mantienen desnudas en sus celdas como forma de castigo y les proporcionan ropa sólo cuando salen a recibir la visita.

“No somos policías y no te vamos a matar”

De acuerdo a la versión que dan estas familias, la golpiza que recibieron las presas políticas fue motivada por una negativa de las féminas de que se trasladará a la detenida Irlanda Jerez al Sistema Penitenciario La Modelo, donde sólo están recluidos varones.

La información que recibieron los familiares por parte de las mismas detenidas es que varios encapuchados llegaron al penal para llevarse a Irlanda Jerez a una celda aislada con la excusa de llevarla a un supuesto interrogatorio, por lo que las detenidas trataron de evitar el traslado.

“Aparecieron 70 personas vestidas de negro, encapuchadas, por lo cual sus compañeras de celda hicieron una cadena humana y defendieron a Irlanda para que no la sacaran de la celda, por lo cual entraron 70 personas armadas a quererla sacar de la celda, golpeando salvajemente a las mujeres. Pasaron luchando tres horas para poder sacarla de la celda, al final, al ver Irlanda que estaban golpeando salvajemente a sus compañeras y a ella también accedió a salir de su celda”, aseguró Daniel Esquivel, compañero de vida de Jerez.

Esquivel declaró a los medios de comunicación que después de este hecho la comerciante fue trasladada a una oficina dentro del penal de mujeres, “a Irlanda la encañonaron y le dijeron: ´No somos policías y no te vamos a matar´. Entonces le dijo ella: bueno si ustedes no son policías ¿por qué me están encañonando y por qué me dicen que no me van a matar? ¿Dónde me llevan? La idea era moverla del penal (de mujeres) y llevarla hacia La Modelo a una celda de aislamiento, donde todos sabemos que es una cárcel para varones. Irlanda me externa que su temor es que la quieren desaparecer, no sabemos dónde la quieren llevar”, añadió.

Según las detenidas, también han sido castigadas por los distintos actos de resistencia cívica que han ejercido dentro del penal como cantar el himno nacional a las 6 de la mañana después de entonar el ángelus y por pintarse los labios rojos.