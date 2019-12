Fiscalía pide anular pruebas de la defensa de Edwin Carcache

Para este viernes se espera que inicie el juicio oral y público en contra del líder estudiantil y miembro de la Alianza Cívica Edwin Carcache, sorpresivamente la tarde de ayer jueves se le notificó a la defensa que la fiscalía ha solicitado al juez una audiencia preparatoria para este viernes antes de iniciar el juicio para pedir la anulación de varias pruebas presentadas por la defensa, informó el representante legal de Carcache, Julio Montenegro.

Lea: Edwin Carcache denunció torturas, rezó, cantó el Himno Nacional y terminó llorando

"Vamos nosotros ahorita a tener este encuentro con ellos (en la audiencia preparatoria) a ver cuál es la pretensión, bajo qué excusa, bajo qué premisa y posteriormente iniciariamos el juicio oral y público del caso de Edwin Carcache y los otros jóvenes, de hecho, de momento no sé a qué tipo de prueba hace referencia el Ministerio Público, lo cierto es que nosotros perfectamente pudiéramos hablar de audiencia preparatoria para eliminar pruebas del Ministerio Público porque es repetitiva y casi siempre se dice lo mismo , se dice que son terroristas (los acusados) que estaban en los tranques, que armaban barricadas. En el caso de Edwin, es la situación que tiene que ver con la quema del vehículo, la facilitación de fuga y otras circunstancias", manifestó Montenegro.

Por su parte, los padres de Carcache denunciaron que continúa el asedio policial en su contra, ya que este viernes al presentarse al Complejo Judicial para brindar apoyo a su hijo aprovecharon para repartir rosarios a las personas que se encontraban en el portón principal del juzgado; sin embargo, fueron amenazados por un oficial de policía con llevárselos detenidos.

"Me dijo que no estuviéramos entregando rosarios porque esa es una manera de protesta y que era prohibido y que si seguíamos haciendo eso nos iban a trasladar al Chipote. La verdad es que ahora estamos en un estado de indefensión, de eso es lo que se trata, de imponer el miedo a nosotros los ciudadanos; nosotros estamos haciendo un reclamo, un reclamo que haría todo padre nicaragüense y todo padre a nivel nivel mundial que es proteger a sus hijos, entonces, ¿por qué no vamos a estar aquí?, ¿ahora es un delito obsequiar un rosario? No sabía yo eso", denunció Edwin Carcache, padre del líder estudiantil.