Vendedores de imágenes de La Purísima listos para la temporada

10:59 a.m.

Los vendedores de imágenes alusivas a La Purísima en los diferentes puntos de la capital se encuentran listos para recibir a los devotos marianos que necesiten adquirir sus imágenes para las festividades de la Gritería.

Mauricio Dinarte vende, repara y hace vírgenes desde hace 40 años y lleva otros 25 comercializando las imágenes en la reconocida rotonda El Periodista.

"Estamos en vísperas de la celebración de la Inmaculada Concepción de María y el 173 aniversario que fue nombrada patrona de los nicaragüenses. Siempre le he servido al pueblo católico de Nicaragua”, aseguró Mauricio Dinarte, comerciante de imágenes.

Dinarte asegura que las imágenes pueden costar desde los 200 hasta los 2,000 córdobas, todo depende del tamaño y del material que se use para su realización.

"El precio varía conforme el tamaño, la calidad y la clase de material. Tenemos de fibra de vidrio, resina, hay de yeso que es lo más barato”, dijo Dinarte.

En el otro extremo de la rotonda El Periodista, también está otro negocio desde hace 12 años. Genesis Talavera, hija del propietario, dice que las ventas han estado buenas, pero no como el año pasado.

Los vendedores de imágenes se encuentran en sus puestos desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00pm.

"Muchas personas que me conocen saben que yo me pongo aquí todos lo años, a partir de los primeros días de noviembre hasta el 20 de diciembre, que vengan que no tengan miedo", finalizó Mauricio Dinarte.