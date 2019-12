Sindicatos promueven campaña para prevención de acoso laboral

La violencia sexual y el acoso laboral hacia la mujer es un problema social que no excluye a ningún ámbito de trabajo, incluyendo el de zonas francas, por eso organizaciones sindicalistas en alianza con Better Work impulsaron una campaña para sensibilizar tanto a empleadores como colaboradores y prevenir esta problemática.

Álvaro Murillo Rocha, oficial de relaciones industriales del programa Better Work de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que además del daño físico, emocional y moral que causa este tipo de abuso a las mujeres también afecta considerablemente su nivel de productividad en el trabajo cuando no se les da el seguimiento y atención adecuada.

"Hay estudios que revelan precisamente cambios en el ánimo y actitudes de las personas (que sufren abuso sexual y laboral) por ejemplo a veces no sentir el deseo de ir a laborar. ¿Por qué? Porque ahí está el acosador y hoy me va a decir o me va a tocar o me va a hacer tal cosa. Y lo otro es ¿Cómo puedo yo rendir productivamente si tengo un estado de ánimo que no me ayuda a concentrarme en mi trabajo?", destaca.

Miguel Ruiz, presidente de la Central Sandinista de Trabajadores José Benito Escobar, manifestó que próximamente esperan echar a andar un convenio entre sindicalistas, gobierno y empleadores dirigido a prevenir la violencia sexual y el acoso laboral dentro del sector zonas francas.