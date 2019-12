Frente frío número 17 alargará bajas temperaturas en Nicaragua

El frente frío número 17 que se desplaza desde el Caribe en Honduras hacia la isla de Cuba tendrá una influencia indirecta para Nicaragua en los próximos días con bajas temperaturas.

A esto se le suma un núcleo de baja temperatura ubicada en México que provocará nevadas y agua de nieve en ese país con efectación indirecta para la región centroamericana, según advirtió este lunes el Centro Humboltd.

Agustín Moreira, agrometeorólogo del Centro Humboldt, indicó que "hemos tenido reportes de 14 grados centrígrados en la zona norte de Nicaragua, en occidente también tenemos reportes de bajas temperaturas de un grado, de 19 a 21 grados centígrados, y ya en Managua el reporte varía con temperatura de 19 a 22 grados centígrados".

Lea: Fuertes vientos en Nicaragua podrían afectar la actividad marítima

Moreira destacó que en las últimas semanas el amanecer en la capital ha sido fresco, y esta tendencia podría seguir en los próximos días.

"El amanecer ha sido fresco y el anocher igual, al mediodía vuelven normal las altas temperaturas, pero el golpe de calor no ha sido fuerte como en ocaciones anteriores, este frente frío no va a entrar por completo a Nicaragua, se va a desplazar directo a Cuba, pero no hay que descartar una leve afectación", finalizó.