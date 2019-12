Cenidh se trasladará a nueva oficina

Después de la cancelación de su personalidad jurídica y de la confiscación ilegal de sus bienes, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) podría trasladarse a otras oficinas en los próximos días, según lo confirmó la presidente de esta organización Vilma Núñez.

“Vamos a compartir varios una oficina, no como en el Cenidh que teníamos cada quien prácticamente su oficina y ahorita tenemos que ver el local para ver cómo nos vamos a ubicar. Ahorita ya tenemos un local pero no para atender públicamente todavía porque no tenemos condiciones”, señaló Núñez.

Núñez denunció que el Cenidh ya da por perdidos todos los expedientes en físico de denuncias que recibió antes y durante la crisis política que vive Nicaragua,“todos los expedientes se los llevaron (la policía), pero nosotros acostumbramos que a la gente se le daba su copia, se respaldaba electrónicamente, entonces hay todo un proceso de reestructuración”, añadió.

Desde el sábado pasado la Policía Nacional ingresó nuevamente por la fuerza al Cenidh y permanece donde están las instalaciones de este organismo de defensa de derechos humanos a cuyos trabajadores no se les ha permitido el acceso para levantar inventario de los bienes que se le ordenaron entregar al Ministerio de Gobernación.

La presidente del Cenidh también rechazó categóricamente todas las imputaciones calumniosas que le están haciendo a esta organización de promover un supuesto golpe de Estado contra el gobierno.

“¿Cuál golpe de Estado? El único que ha cometido delito aquí es el gobierno que prácticamente ha destruido a Nicaragua”, manifestó Núñez.

Varias de las filiales departamentales del Cenidh también han sido intervenidas por el gobierno en estos últimos días, la organización anunció que recurrirán de amparo contra la anulación de su personalidad jurídica.