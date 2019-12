Declaran culpable a Medardo Mairena por terrorismo y asesinato

El líder campesino Medardo Mairena fue declarado culpable por los delitos de terrorismo, crimen organizado, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, daños agravados, secuestro y el asesinato de 4 oficiales de policías en Morrito, en Río San Juan.

El asesinato de los agentes policiales, que ocurrió durante un intercambio de balas, ocurrió el jueves 13 de julio en la comunidad de Morrito, departamento de Río San Juan, cuando se realizaba una marcha contra el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Los asesinados fueron identificados como comisionado Luis Emilio Bustos López, suboficial mayor Marlon José Reneque López, suboficial Lenin Ernesto Olivas Alaníz y el oficial Faustino Téllez, según información de El 19 Digital.

En el tiroteo también murió el docente de primaria Marvin Francisco Ugarte Campos.

"Fue determinado que Mairena dirigió y planificó el ataque a la Alcaldía y la Policía de Morrito", destaca el medio de comunicación afín al gobierno.

Mairena también fue encontrado culpable del secuestro de 9 oficiales de la delegación policial en Morrito.

Pedro Mena, acusado junto a Mairena, fue declarado culpable por los delitos de terrorismo, crimen organizado y asesinato de los 4 oficiales de policía.

Luis Orlando Pineda, el otro acusado, se encontró culpable por "terrorismo como coautor y crimen organizado como autor".

A Pineda, los testigos de la Fiscalía lo identificaron como líder de tranques en la zona. A él no se le encontró culpable del asesinato de los policías.

Proceso judicial marcado por irregularidades

Julio Montenegro, abogado defensor, explicó que durante todo el proceso se presentaron irregularidades, en especial, con las presentaciones de pruebas y testigos de la Fiscalía.

"Los testigos prácticamente fueron funcionarios públicos del Intituto Nicaragüense de Seguridad Social y de la Alcaldía de esos lugares (Morrito), a parte de eso, también estaban los policías secuestrados y distintos peritajes que se realizaron", destacó.

Montenegro argumentó que "hubo muchos aspectos contradictorios, por ejemplo los oficiales cuando atestiguaron no sabían el número de policías exactos que habían en el distrito cuando se dio el ataque".

La prueba más importante que presentó la Fiscalía fue un video donde supuestamente Medardo Mairena dirigía el ataque.

La prueba toral de ellos, la prueba decisiva era un video, no es necesario ser un experto para saber que hay tres secuencias de imágenes distintas, en la tercera imagen se ve una batalla campal donde no se ve por ningún lado a Medardo, manifestó el abogado defensor.

"Yo pregunté (a los testigos) si había alguna imagen, frase o audio que diga que Medardo Mairena orientó algún tipo de acción contra los policías, dijeron que no, pregunté si había pruebas donde Medardo indicaba que hicieran tranques, no; que hicieran barricadas o lesionar a una persona, no", finalizó.