Gobierno de Nicaragua suspende a equipo de la CIDH del país

10:03 a.m.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó este miércoles que la Cancillería de Nicaragua suspendió temporalmente sus labores en el país.

Los equipos expulsados son el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

El equipo técnico de la CIDH se encuentra en Nicaragua para documentar las serias violaciones de derechos humanos que han surgido en la nación a raíz de las protestas antigubernamentales de abril.

El gobierno de #Nicaragua anunció la suspensión temporal de la presencia del #MESENI a partir de hoy en el país y también las visitas de la #CIDH. Asimismo, comunicó la expiración del plazo, objetivo y misión del #GIEI. — CIDH (@CIDH) 19 de diciembre de 2018

"El Gobierno de Nicaragua anunció la suspensión temporal de la presencia del MESENI a partir de hoy en el país y tambien las visitas de la CIDH. Asimismo, comunicó la expiracion del plazo, objetivo y misión del GIEI", comunicó la organización a través de cuenta de Twitter.

El jueves 20 de diciembre se había informado que el GIEI iba a presentar un informe final sobre los hechos de violencia ocurridos en el país durante el período del 18 de abril al 30 de mayo de 2018.

En cuanto a la nueva fecha en que será presentado el trabajo final de GIEI, "si no fuera posible presentarlo públicamente se hará por otros medios, pero seguramente lo tendremos que consultar con nuestras autoridades, el informe será público para los nicaragüense", destacó la CIDH.

Gobierno pidió al #MESENI no brindar el informe sobre su trabajo en el territorio nicaragüense. @VOSTV @CIDH pic.twitter.com/6irJ6ZJkma — Gerall Chávez Nicaragua (@GerallChavez) December 19, 2018

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, se pronunció sobre la expulsión del equipo de la CIDH.

"El gobierno de Nicaragua actuado de buena fe, (esperaba) oír imparcialidad y objetividad manteniendo expectativa de verdaderos aportes que colaborarán a nuestros esfuerzos para promover la paz y la seguridad al pueblo nicaragüense, no obstante este proceso se han caracterizado como una actitud injerencista, intervencionista haciendo eco de las políticas del gobierno de los Estados Unidos en contra de Nicaragua".

Pese a que el Gobierno no dio una fecha específica para la salida de estos equipos, una funcionaria de la CIDH explicó que la orden era de carácter inmediado.

Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo del organismo, confirmó que el MESENI continuará sus labores desde la sede de la CIDH, en Washington.

GIEI: reunión "fue sin sentido"

Amérigo Incalcaterra, miembro del GIEI, nuevamente informó que el Gobierno de Nicaragua no mostró voluntad para colaborar en las investigaciones que ejecutaban sobre violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses.

"El GIEI no obtuvo acceso a ningún informe del Gobierno de Nicaragua sobre la situación en el país ni tampoco tuvo respuesta a ninguna comunicación que se les fue enviada (...)no han aceptado ninguna entrevista con las autoridades que hemos solicitado, por ejemplo al poder judicial ni a la policía", destacó Incalcaterra.

La reunión de este miércoles donde se les dio a conocer sobre su expulsión fue calificada como un encuentro "sin sentido".

"No viene el caso, nosotros venimos a trabajar por un acuerdo, respondemos a 3 partes, la decisión de expulsar al GIEI es unilateral, solo de parte del Gobierno de Nicaragua, no se les ha hecho la consulta a las otras dos partes involucradas, sostuvimos 2 encuentros con las autoridades nicaragüenses al inicio de nuestro mandato pero de ahí no nos han vuelto a abrir las puertas para más reuniones", destacó.



Agregó que el Gobierno les solicitó no presentar en el país su informe final sobre las violaciones a los derechos humanos comentidas desde el mes de abril.

"El Gobierno solicitó no presentar el informe, hemos hecho un trabajo lo más honesto posible, en cuanto a la nueva fecha de publicación del informe pronto la estaremos anunciando", finalizó.