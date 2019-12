Monseñor Báez: basta ya de allanamientos, a los atropellos a los derechos humanos y las libertades públicas"

A monseñor Silvio Báez le ha causado preocupación los atropellos a la libertad de expresión que se ha registrado en el país.

“Es lamentable que en una sociedad se atropelle la libertad de prensa, yo he dicho muchas veces que en una sociedad se necesita de la comunicación, de la verdad, de la comunicación certera, de la formación de conciencia a través de los artículos de opinión”, señalo Báez quien agregó que “todo atropello a la libertad de prensa constituye una herida profunda a la sociedad entera y yo lamento profundamente y desearía que se detuviera todo atropello en contra de ustedes, amigos periodistas”.

El obispo auxiliar de Managua también se solidarizó con el director de 100% Noticias y la jefa de prensa de este medio de comunicación Lucía Pineda Ubau por la forma que han sido tratados.

“Lo que ha ocurrido con el canal 100% Noticias es reprochable, es inaceptable; no creo que el camino para reconstruir la sociedad nicaragüense sea este, yo a Miguel lo conozco y somos amigos y hermanos en la fe, he platicado con él y sé que es un hombre de paz, respetuoso de los derechos humanos y que ama profundamente a su pueblo, es un hombre de bien, igual puedo decir de Lucía Pineda Ubau y la considero amiga cercana, me duele lo que han pasado y espero que se sepa rectificar esa decisión”.

Báez dijo que estas acciones contra la libertad de prensa "deja muy mal visto al país y más a nivel internacional".

En relación a las fiestas navideñas del 24 y 31 de diciembre, este fue el mensaje que dio a los feligreses monseñor Silvio Báez:

“Quiero invitar a todos los nicaragüenses y sobre todo a quienes tienen en sus manos las grandes decisiones de poder; que la fiesta de navidad lleve a deponer los discursos prepotentes, altaneros y mentirosos, es el momento para respetar la dignidad humana, basta ya de allanamientos, basta ya a los atropellos a los derechos humanos y la libertades públicas”.

El religioso concluyó diciendo que la iglesia siempre ha valorado positivamente el trabajo de los medios de comunicación y el esfuerzo con que han dado cobertura a los acontecimientos que se han desarrollado en Nicaragua desde abril.

"La posición de la iglesia ha sido que los periodistas siempre sirvan a la verdad, periodistas que estén siempre al lado de la verdad y la justicia y mi llamado es a los que tienen el poder, respeten la labor de quienes ayudan a la sociedad a pensar, a entender mejor lo que ocurre porque es necesario”.