"En el seno de la conferencia no ha habido ninguna fractura", según Monseñor Bosco Vivas

Desde la última sesión del diálogo nacional, la Conferencia Episcopal de Nicaragua CEN que sirvió de mediadora entre el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha sido centro de críticas y reclamos por no poder calmar las aguas del actual contexto sociopolítico que enfrenta el país.

En varias ocasiones, obispos de manera personal han brindado declaraciones que ponen en duda el trabajo en conjunto que realiza la Conferencia Episcopal para continuar como mediadores en la mesa de diálogo, lo que ha generado una serie de críticas de parte de simpatizantes del gobierno quienes han pedido la salida de los obispos como mediadores; por otra parte existen algunas personas que piden una Conferencia Episcopal con una postura más crítica y persistente contra el actual gobierno de Nicaragua.

Lea: Monseñor Báez: basta ya de allanamientos, a los atropellos a los derechos humanos y las libertades públicas"

Ante estos señalamientos, Monseñor Bosco Vivas de la diócesis de León negó que exista una ruptura entre los obispos para buscar una solución al actual contexto del país, y que ellos están apegados a las escrituras del evangelio y las orientaciones del Papa Francisco.

“Creo que la postura nuestra ha sido de un factor de búsqueda de reconciliación como creo que el evangelio nos lo pide a todos, es verdad que ha habido interpretaciones en cuanto a actitudes o palabras que han sido pronunciadas por algunos obispos; sin embargo lo fundamental es el compromiso por la predicación del evangelio del amor y reconciliación, en esto se los digo sinceramente en el seno de la conferencia no ha habido ninguna fractura” expresó Monseñor Vivas a periodistas.

Vivas no negó que exista una comunicación entre la presidencia y la Conferencia Episcopal como parte de la voluntad para buscar la unidad y que se reanude la mesa del diálogo nacional para enfrentar la situación.

“La verdad no, no digo que no haya habido comunicación con la presidencia por parte de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, pero yo como obispo no; eso no significa que haya un pleito entre uno del otro en absoluto, porque yo no me siento enemigo de nadie y gracias a Dios mi actitud ha sido y seguirá siendo de brazos abiertos para todo el mundo, cualquiera que sea sus pensamientos o sus sentimientos".