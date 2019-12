Declaran culpables a los hermanos Fajardo, del Mov. 19 de Abril de Masaya

Entre 40 a 42 años de cárcel podrían cumplir Cristian Fajardo y su hermano Santiago Fajardo, ambos miembros del Movimiento 19 de Abril de Masaya, luego de que fueran declarados culpables por crimen organizado, financiamiento al terrorismo, entorpecimiento del servicio público, robo agravado y secuestro.

La abogada María Adilia Peralta, esposa de Cristian Fajardo también fue declarada culpable en el mismo juicio por el presunto delito de crimen organizado en calidad de coautora.

En el último día de juicio realizado este lunes en los Juzgados de Managua, Peralta, quien posee varios postgrados en materia de derecho y una maestría en derecho administrativo, fue la única que tomó la palabra para expresarle al judicial que son inocentes de los delitos que les imputan.

Por más de dos meses los hemanos Fajardo y Adilia Peralta apoyaron con acciones humanitarias la insurrección cívica en Nicaragua abasteciendo de agua a los manifestantes y recolectando fondos para la compra de ataúdes para darle cristiana sepultura a los jóvenes asesinados en Masaya en el marco de la represión gubernamental.

Los tres señalados se negaron a firmar el acta pues sostienen su inocencia.

Julio Montenegro, defensor de la Comisión Permente de Derechos Humanos (CPDH), manifestó no estar de acuerdo con el fallo emitido por el Judicial debido al cuestionamiento de las "pruebas" presentadas por la fiscalía y por un sinnúmero de irregularidades dentro del proceso.

"Estimábamos que la autoridad judicial iba a decretar una no responsabilidad, primero por ser juzgados en la capital de Managua puesto que ellos son de Masaya, y si bien hay una ley que se reformó, la Constitución Política no ha sido reformada. Hay un incidente de nulidad por detención ilegal y por presentación tardía ante la autoridad judicial, que es una nulidad absoluta. Hay un incidente de nulidad de la prueba anticipada en vista que de ocho testigos (ofrecidos por la fiscalía) se incorporaron siete desde la misma audiencia preliminar donde nosotros no sabíamos del contenido de dicha prueba y por lo cual no intervenimos para validar dicho acto", denunció Montenegro.

El defensor también manifestó que en el juicio también se presentó un incidente de nulidad ya que el juez decidió eliminar todas las pruebas que ofreció a favor de sus representados.

"Nos eliminaron los videos, las fotografías y otros elementos de prueba que fueron incorporados donde se acreditaba cómo en este caso civiles armados llegaron al hotel de los Fajardo y le pegaron fuego", añadió Montenegro quien informó que apelará el fallo.

"Son personas que hacen frente a la vida y ellos creo que de alguna manera dicen: 'Al mal tiempo buena cara' y que a pesar de eso ellos siguen firmes en sus criterios, refirió el defensor sobre los tres implicados.