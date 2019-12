Asambleas de Dios en constantes jornadas de ayuno y oración por retorno de la paz en Nicaragua

Las iglesias de las Asambleas de Dios, denominación evangélica que cuenta con más de 600 mil miembros en todo el país, mantienen una jornada constante de ayuno y oración por el actual conflicto político en Nicaragua, según informó el secretario general de dicha organización religiosa Roberto Rojas.

“Desde el mes de mayo del año pasado, nosotros hemos convocado jornadas de oración casi todas las semanas, y todos los sábados de todos los meses del año nos reunimos de 5:00 a 7:30 de la mañana para orar, lo hacemos en distintos puntos del país y últimamente nos estamos moviendo un grupo de pastores en distintos puntos del territorio. El sábado pasado estuvimos en Matagalpa, pero mañana (miércoles) en este local (en el Tabernáculo de las Asambleas de Dios) vamos a estar ayunando”, señaló.

Los líderes religiosos de esta denominación esperan que el gobierno muestre apertura a reanudar el Diálogo Nacional para buscar una solución al actual contexto, que según lo declaró recientemente el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Solís, podría enrumbarse en una guerra civil.

“La guerra de los años 80 nos enseñó que a balazos no se resuelve nada, que la violencia no es el método para traer la estabilidad a un país, lo que significa que tanto el gobierno como el resto de la sociedad tenemos que concluir que no hay otra manera de traer estabilidad al país que no sea a través del entendimiento, necesitamos dialogar, necesitamos ponernos de acuerdo porque por encima de todo creo que lo que debería interesarle al gobierno es la estabilidad del país”, agregó.

Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), y la Unión Europea han hecho constantes llamados al gobierno de Nicaragua para que busque a lo inmediato una salida democrática al actual conflicto que ha dejado al menos 325 civiles asesinados, más de 600 presos políticos, miles de heridos y más de 26 mil nacionales en el exilio, según datos de organismos internacionales.

El superintendente de las Asambleas de Dios, Pedro Pablo Rojas, considera que Naciones Unidas y demás organismo internacionales “tienen interés de querer ayudar al país”, pues señala que los nicaragüenses “desean salir adelante de esta situación”.

“Como pastor de esta nación, creo que este país necesita una intervención sobrenatural, creo que el país necesita un mover del poder de Dios, definitivamente creo que Dios va a salvar a Nicaragua”, consideró el líder religioso.