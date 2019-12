Sanción contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) se extiende a Albanisa

La sanción impuesta por Estados Unidos a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) también se extiende a su subsidiara en Nicaragua, Alba de Nicaragua (Albanisa), confirmó este miércoles John Bolton, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca a través de su cuenta en Twitter.

“A través de la sanción de PDVSA, los Estados Unidos también sancionaron a ALBANISA de Nicaragua, la empresa conjunta del gobierno con PDVSA y el fondo fangoso del régimen corrupto de Daniel Ortega”, comunicó Bolton.

