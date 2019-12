CIDH llama al gobierno a responder por denuncias de golpizas a presos políticos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha llamado al gobierno de Nicaragua a cesar los actos de represión contra los presos politicos, tras estar al tanto de la denuncia que hicieron organismos de derechos humanos locales sobre dos golpizas que sufrieron los privados de libertad esta semana a manos de entre 400 y 500 policías, custodios y civiles encapuchados en el Sistema Penitenciario La Modelo.

El organismo internacional de derechos humanos a través de su red social en Twitter, llamó al Estado de Nicaragua a "cesar inmediatamente estas acciones", además recordó que "la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes son siempre violatorios del derecho internacional" y demandó al Estado de Nicaragua información "sobre estas graves denuncias" y le recordó al gobierno que "su obligación convencional es responder a la brevedad".

Paulo Abrāo, secretario ejecutivo de la CIDH, manifestó que "recibe con mucha preocupacion las consistentes denuncias sobre golpizas y malos tratos contra manifestantes presos en la Modelo y la Esperanza en Nicaragua".

En los últimos meses organismos de derechos humanos en Nicaragua han logrado constatar al menos 5 golpizas contra los presos y presas politicos en los sistemas penitenciarios.

El pasado 7 de febrero, al menos 10 presas políticas fueron víctimas de una golpiza en el Sistema Penitenciario de Mujeres La Esperanza a eso de las 12:30 del mediodía.

Para la defensora de derechos humanos Vilma Núñez, estos actos contra los presos políticos además de ser mecanismos de tortura, no dan señal de que el gobierno tenga la buena voluntad de reanudar la mesa del Diálogo Nacional.

"Con estos hechos están diciendo: no, o están reafirmando las características que ya tenemos del régimen y específicamente del presidente de que no es capaz de cumplir ningún compromiso que adquiere, pero sobre todo en el caso de lo que podría ser el diálogo todo el mundo tiene razón de dudar, él no tiene ninguna intención de dialogar y mucho menos de cumplir. Sin embargo, yo considero que no debemos cerrar las puertas a ninguna posibilidad (de diálogo) que sea en el camino y bien preparado", sostuvo.

Núñez agregó que "los sectores que estarán ahí (en un posible diálogo) lo que deben de probar es efectivamente que esa percepción que tenemos de falta de intención y de falta de cumplimiento histórico son reales".