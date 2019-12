Tercera sesión del Diálogo Nacional y partes no avanzan en consenso de "Hoja de Ruta"

En la tercera sesión del diálogo nacional, celebrada este viernes 1 de marzo, las partes involucradas se han puesto de acuerdo en cómo “se tomarán las decisiones, horario de reuniones, política de comunicación y divulgación”, señala un comunicado de prensa que resume el desarrollo de este proceso.

Se tiene previsto que las reuniones entre representantes de la Alianza Cívica y el Gobierno de Nicaragua se realicen de lunes a viernes, “con el propósito de que la negociación culmine en el menos tiempo posible”.

Pese a las declaraciones pasadas de Carlos Tünnerman, donde se esperaba que este viernes se revelaran los 12 puntos para negociar una salida pacífica a la situación del país, hasta el momento las mismas aún no han sido liberadas.

Los 12 estatutos de la “Hoja de Ruta” contienen las normativas por las que se regirá la negociación entre ambas partes.

El diálogo nacional se reanudó este miércoles 27 de febrero sin garantes nacionales o internacionales, se inició solo con la presencia de representantes de la Iglesia Católica (el Cardenal Leopoldo Brenes y el Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw) que fungen como observadores de este proceso.

En reiteradas ocasiones, miembros de la Alianza Cívica que participan en la negociación han reiterado la necesidad de contar con garantes internacionales como la Organización de Estados Americanos, OEA, o la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para dar fidelidad de que el proceso se desarrolla con transparencia entre las partes involucradas.

No obstante, la postura de los representantes del Gobierno ha sido que mientras no se llegue a un acuerdo externo, no se puede hablar de garantes internacionales, sino hasta después.