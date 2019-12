Garantes aún sin definirse en la mesa del Diálogo Nacional

Después de cinco días de reuniones continuas, la Alianza Cívica y representantes del Gobierno lograron acordar la tan esperada "Hoja de Ruta" para las negociaciones que buscan revolver la actual crisis política que vive el país. Hasta el momento, la participación de garantes nacionales e internacionales como la Organización de Estado Americanos (OEA), Unión Europea (UE) y Organización de las Naciones Unidas (ONU) quedan pendientes.

"Una vez aprobada la agenda, las partes acordarán el nombramiento de los garantes nacionales e internacionales para el cumplimiento e implementación de los acuerdos que se adopten sobre los puntos de la agenda y el proceso de negociación. El garante o garantes del proceso de la negociación será designado al iniciar el mismo", señaló la Alianza Cívica en un comunicado.

El diputado opositor Brooklyn Rivera señaló que en torno a este tema se espera que el gobierno atienda esta demanda que han hecho la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad internacional.

"Urge realmente que el tema de los garantes y testigos internacionales sea consensuada por parte de la mesa de negociadores y también se definan los temas para dar mayor confianza al pueblo nicaragüense. Pues si hasta ahora no han tocado a nivel público ese tema, lo veo difícil, lo mismo el tema de la anticipación de las elecciones. Va a ser difícil que (el presidente Daniel Ortega) asuma una fecha próxima para las elecciones como esperan los nicaragüenses”, sostuvo Rivera.

De acuerdo al comunicado de la Alianza Civica, un actor sugerido por el gobierno se integrará a las negociaciones en calidad de "testigo y acompañante nacional", se trata de "un representante de los hermanos pastores de la iglesia evangélica, Pastores Interdenominacionales Unidos por la Nación en Nicaragua", según detalla el comunicado.

El arzobispo de Managua Cardenal Leopoldo Brenes y el Nuncio Apostólico del Vaticano Waldemar Stanislaw se mantienen en los mismos roles para los que fueron convocados que son testigos y acompañantes nacionales e internacionales respectivamente.

Azucena Castillo, diputada del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, manifestó la urgencia de que ya se establezca la agenda de negociación porque en materia económica el tiempo apremia.

"Quisieramos ver ya cómo se van a poner de acuerdo (la Alianza Civica y el Gobierno) porque hay un problema bien serio para este Gobierno que es el tema económico y que si esto (la crisis política) avanza más, la economía ya no va a tener recursos y cuando no hay recursos hay hambre y aumento de los precios, escasez; entonces se viene un tema macroeconómico encima y hay mucho silencio sobre eso. Por ejemplo, nosotros no sabemos de la banca cómo ha estado, no hemos visto el último informe del Banco Central si los depósitos se siguen corriendo", señaló.

A través de su cuenta de Twitter, el eurodiputado Ramón Jáuregui saludó el esfuerzo para reactivar el Diálogo Nacional, sin embargo, recordó que "paralelamente hay presos políticos que no deben estar en prisión y conductas represivas que deben cesar. No son compatibles con la negociación".