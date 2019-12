Gobierno de Nicaragua reitera voluntad de negociar en diálogo nacional

El Gobierno de Nicaragua reiteró la necesidad de continuar con las sesiones del Diálogo Nacional con el fin de buscar una salida a la actual crisis que enfrenta el país.

En conferencia de prensa desde el INCAE, la delegación de gobierno leyó un comunicado donde expresan su voluntad de seguir con las sesiones de trabajo en conjunto con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y encontrar un consenso en la agenda de negociación.

Lea: Alianza Cívica condiciona su continuidad en la mesa de negociación

Este fue el comunicado que leyó el canciller de Nicaragua Denis Moncada:

El Nuncio Apostólico, así como los representantes del Gobierno se hicieron presentes este lunes para retomar la mesa de negociación, no así la Alianza Cívica, que informó no regresar a este proceso mientras no se cumpla con la libertad para los presos políticos, cese a la represión y secuestros, observancia de organismos nacionales e internacionales y hostigamiento para los familiares de los detenidos .

La delegación del Gobierno de Nicaragua anunció que ellos se han “hecho responsablemente presente “ a la novena sesión del diálogo nacional y lo seguirán haciendo según lo estipulado en la “Hoja de Trabajo” pero no explicaron con quienes estarían negociando ya que la Alianza Cívica no asistirá a los encuentros mientras no se cumplan con sus requerimientos.

Al ser consultados sobre la visita de Luis Ángel Rosadilla, de la Organización de Estados Americanos (OEA), la delegación no hizo comentarios al respecto.