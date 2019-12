Acusan a joven que participó en protestas cívicas de ser narcotraficante

11:31 a.m.

Libertad es lo que demanda Estela Rodríguez Lacayo para su hijo Eduardo Enrique Lacayo conocido como "La Loba" y quien fue detenido el pasado 15 de marzo en el Ostional, departamento de Rivas acusado por supuesto delito de narcotráfico.

"Yo no concibo que cómo lo pueden acusar de narcotraficante, él no es narcotraficante. Mi hijo es un líder nato de Masaya que andaba apoyando la lucha cívica. Por favor, ese mote de narcotraficante se me lo tienen que quitar de inmediato porque él ahora es un reo político", manifestó la progenitora.

Lacayo, originario de Monimbó, se sumó a la insurrección cívica que estalló en abril pasado y desde el "Plan Limpieza" que ejecutaron policías y parapolicias fuertemente armados en Monimbó, su vivienda y negocio permanecen en poder de parapolicias, denunció su madre.

Ahora Eduardo Enrique Lacayo permanece detenido en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua según lograron confirmar varios ciudadanos que fueron detenidos y llevados al Chipote el pasado sábado por manifestarse cívicamente.

Esta denuncia fue recepcionada por el equipo jurídico de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien adjudicó la detención de Lacayo a motivaciones políticas por ser opositor al gobierno.