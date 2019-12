UNAB oficializa su Consejo Político

La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB, presentó oficialmente este jueves a los miembros del Consejo Político que se ha conformado a lo interno de dicha organización, aclarando que no se trata de un partido político.

La formación de este Consejo Político es el resultado de un proceso de consultas dentro de las más de 70 organizaciones que conforman la Unidad Nacional Azul y Blanco.

Dentro de sus mandatos y funciones, este Consejo Político asegura que “actuarán en el marco de los objetivos y lineamientos con los que nació la Unidad Azul y Blanco buscando caminos de solución a la crisis nacional. Llevarán a los espacios de negociación las demandas y propuestas consensuadas dentro de la Unidad Azul y Blanco, contribuirán al proceso de transición política que conduzcan a elecciones adelantadas, transparentes y observadas”.

El único sector que no fue incluido en el Consejo Político conformado por la UNAB es el sector campesino.

“El Movimiento Campesino no participa del Consejo Político porque ellos no están inscritos formalmente dentro de la Unidad Nacional (UNAB). Sí se propuso que ellos participaran porque sabemos que son parte de algunas de las organizaciones que están en la Unidad como por ejemplo la Alianza Cívica o la Articulación de Movimientos Sociales, pero eso era elección propia de cada movimiento y no se postuló ningún candidato del Movimiento Campesino”, explicó Carmen Chamorro, del Comité de Nominación de la UNAB.

La organización dejó clara su postura sobre las negociaciones en la Mesa del Diálogo Nacional, siendo una de las principales demandas la libertad de los presos políticos. El jueves, el canciller Denis Moncada descartó que se esté negociando el adelanto de elecciones.

“Tenemos muchas preocupaciones porque a la fecha el gobierno de Nicaragua no ha cumplido con ninguno de sus compromiso, nosotros vamos a seguir presionando para que se sigan tomando todas las medidas necesarias para acompañar las demandas del pueblo”, aseguró la activista Haydeé Castillo desde el exilio y miembro del Consejo Político de la UNAB.

Convocan a "Sentada Nacional"

El Consejo Político aseguró que continuarán con las movilizaciones cívicas como medida de presión al gobierno.

Para este sábado 30 de marzo, la Unidad Nacional Azul y Blanco ha convocado a la ciudadanía a protestar de manera pacífica exigiendo acuerdos en relación a la demandas ciudadanas que se han planteado en la mesa del Diálogo Nacional.

Se trata de la denominada “Sentada Nacional” que se realizará de 2 a 5 de la tarde y consiste en que un grupo de personas se reúna en un lugar público que escojan, se sienten y entonen el canto Nicaragua, Nicaragüita, tema musical que ha sido representativo de la lucha cívica, explicó Jesús Teffel, miembro del Consejo Político.