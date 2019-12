Fanor Avendaño: “lazos de comunicación a lo interno del FSLN están difíciles”

Presiones internas en el partido de gobierno están atrasando el proceso de cumplimento de los acuerdos en el diálogo nacional, asegura el analista político Fanor Avendaño.

Muestra de ellos son los hechos violentos ocurridos el pasado sábado contra manifestantes en Metrocentro donde resultaron heridos por arma de fuego al menos 3 civiles que fueron atacados por un militante sandinista que responde al nombre de Germán Dávila Blanco.

"En ese proceso de negociaciones cuesta mucho convencer al grupo de seguidores decirles que estos procesos de negociación para la búsqueda de la paz y el entendimiento nacional pasa por dar concesiones o por ceder, o establecer garantías constitucionales que mucha gente (la militancia del FSLN) no las entiende o no les agradan porque creen que los derechos son sólo para ellos y no para todos los nicaragüenses", sostuvo el analista Avendaño.

"Es ahí donde está esa falta de educación entre estos seguidores que creen que los derechos y las calles son solo para ellos y no para toda la República", añadió Fanor Avendaño.

Avendaño sostiene que los lazos de comunicación a lo interno del FSLN "están muy difíciles".

Además recalcó que el partido de gobierno no haya la manera de cómo sofocar esa llama de inconformidad.

El analista concluye que debido a los últimos acontecimientos en el país , el diálogo nacional seguirá "un poco estancado", sin embargo, recordó que el presidente "Ortega no tiene ningún otro camino que seguir en la mesa del diálogo, lo peor que puede hacer una de las partes es suspender unilateralmente la negociación", advirtió.