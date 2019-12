Fondos para compra de Bancorp no fueron aprobados en el PGR

Sin validez han quedado los fondos de 23 millones de dólares que el Estado pretendía sacar del Presupuesto General de la República 2019 (PGR) para la adquisición del Banco Corporativo S.A (Bancorp).

Según el economista Néstor Avendaño, para ser efectiva la compra y aprobación de los fondos primero debía haberse publicado una Ley en la Gaceta, antes de los 30 días de su aprobación y después hacerle una reforma al presupuesto.

"No ha habido una asignación de fondos porque no se había hecho una reforma presupuestaria. Debemos recordar que es la Asamblea Nacional el único que nos puede endeudar fuera y dentro del país, no es el ejecutivo", resalta el economista.