Excontralor Luis Ángel Montenegro asume como Superintendente de la Siboif

A partir de este jueves 9 de mayo, Luis Ángel Montenegro asumió el cargo de Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif) asegurando que cumplirá su período hasta el 2023. Montenegro dejó entrever que no siente temor a ser alcanzado por las sanciones individuales que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios del gabinete del presidente Daniel Ortega.

Lea: Gobierno de Nicaragua acepta renuncia de Hernán Estrada, Procurador General de la República

“Yo nunca he sido acusado por actos de corrupción, ni de crímenes de lesa humanidad por tanto no me preocupa, es decir, yo no tengo ninguna preocupación al haber aceptado este cargo y como expresé anteriormente lo acepté por que conozco este oficio", indicó Montenegro.

Asimismo, el ahora funcionario de la Sibof explicó no tener temor a que este nuevo cargo que ocupa sea fugaz y aseguró que terminará su período dentro de cinco año a pesar de las presiones que ejercen los Estados Unidos y la Unión Europea al gobierno del presidente Ortega.

Su elección se aprobó en la Asamblea Nacional con trámite de urgencia, donde la aplanadora oficialista lo eligió con 73 votos a favor, mientras 14 diputados de oposición votaron en contra.

Montenegro asume el cargo como Superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras luego que el pasado 11 de enero Víctor Urcuyo renunciara a esa institución alegando problemas de salud.

Desde el año 2014, Luis Ángel Montenegro fungía como presidente de la Controlaría General de la República, además ha ocupado cargos en el Banco de Centroamérica en 1997 y en el Banco Nacional de Desarrollo en 1986.