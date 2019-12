Gobierno de Nicaragua propone Ley de amnistía

En su afán por condenar a quienes se manifestaron en su contra, el Gobierno de Nicaragua está proponiendo la creación de una Ley de Amnistía, un decreto que según la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) sería arbitrario tomando en cuenta que estas personas hicieron uso de su derecho a la libre movilización y quieren dejar en impunidad los crímenes cometidos por los simpatizantes del Estado y la Policía Nacional.

Lea: BCIE asegura que Nicaragua cumple requisitos para recibir su asistencia financiera

“El gobierno insiste en la idea de la promoción de una amnistía como solución jurídica, nosotros decimos que la solución al tema de justicia es más complicado que eso, no es a través de un plumazo de una Ley o de un decreto que se puede traer reparación y justicia a los familiares”, dijo Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica.

“Las familias deben saber de dónde venían las ordenes de los asesinatos, quiénes fueron los actores de los crímenes perpetrados, debe haber proyectos que beneficien y ayuden a las familias a superar este trago amargo, es con otro tipo de decretos que se logrará”, agregó Chamorro.

El grupo opositor en la mesa de negociación rechazó la propuesta del Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien insiste en proponer a la Comisión de la Verdad como el encargado de impartir justicia para las víctimas de la represión.

“Tiene que haber una política de reconciliación fundada en todos los ejes, el primero es la verdad, luego justicia, memoria histórica para que a la población no se le olvide que estos hechos no pueden repetirse porque no son tolerables y en el caso de la no repetición, eso se logra con una reforma constitucional que castiga a los verdaderos culpables”, expresó José Pallais, miembro de la Alianza Cívica.

Pallais agregó que ellos en todo momento han rechazado a la Comisión de la Verdad, “nosotros hemos dicho que queremos una Comisión de la Verdad que sea independiente, profesional y que vaya al fondo de las cosas”.

Al consultarle acerca de la amnistía que están proponiendo y si liberarán a los presos políticos para detener las sanciones contra el Gobierno, el canciller Denis Moncada se negó a contestar y sólo confirmó que trabajarán en los puntos ya en agenda.

“El objetivo es avanzar y eso depende de la transparencia en la negociación, nosotros venimos con toda la disposición. La semana pasada se creó un buen ambiente de diálogo, fructífero y esperamos siga así”, afirmó Moncada.

La Alianza Cívica denunció que ya son cinco semanas las que lleva el Estado sin cumplir el acuerdo firmado de la liberación de los presos políticos al que se comprometió y que tiene su fecha tope el próximo 18 de junio.