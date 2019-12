Diputados pedirán que CGR presente informe sobre fondos utilizados en el Canal Interoceánico

Los diputados de oposición en la Asamblea Nacional están demandando que la Contraloría General de la República (CGR) presente un informe parcial de los fondos que recibió por 6 años consecutivos de parte de las autoridades del Canal Interoceánico para "gastos corrientes" de dicha obra.

"El Estado a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe de finiquitar las cuentas que se adquirieron por un proyecto que nunca inició y demandaremos un informe sobre los fondos que se destinaron a la obra", señaló Alfredo César, diputado del Partido Conservador (PC).

Los primeros fondos que recibió el proyecto vía Presupuesto General de la República fue en el 2013 por una suma de C$ 2.1 millones de córdobas, un monto millonario que ha ido aumentando de manera considerable. En 2017, la cifra se elevó a C$ 6.5 millones de córdobas y en 2018 la asignación sumaba los C$ 6.9 millones de córdobas sin que se hayan ejecutado las obras.

Se conoce que en total, los fondos asignados por el Presupuesto General de la República superan los C$ 22 millones de córdobas, sumado a esa cifra la autoridad del canal adquirió una deuda de C$ 35.9 millones de córdobas a través de Bancorp, un banco que fue sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y que posteriormente pidió a la Super Intendencia de Bancos y otras Instituciones Financiera su disolución total.