¿Gobierno nicaragüense permitirá ingreso de comisión de la OEA al país?

Han pasado dos días desde que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó en Medellín Colombia una resolución contra Nicaragua en la que insta al gobierno del Presidente Daniel Ortega a retomar el Diálogo Nacional con la Alianza Cívica para resolver la crisis política en el país. El ejecutivo hasta ahora no ha dado señales sobre si acatará o no dicha resolución, manifestó este lunes José Pallais, miembro de la Alianza Cívica.

"El gobierno tiene que tomar una decisión si acata o no la resolución, no la hemos conocido hasta este momento, él debe pronunciarse, si no lo ha hecho a lo mejor está esperando más adelante que ya se conozcan quiénes son los integrantes de la Comisión de la OEA que vendrá a Nicaragua, pero lo que nosotros exigimos y demandamos es que el gobierno se pronuncie sobre su aceptación de esta importante resolución que abre una vía para la solución de la problemática nacional", declaró Pallais.