Mediante Ley de Amnistía, excarcelados podrían ser acusados nuevamente y llevados a juicios

Al menos, unos 27 presos políticos defendidos por el Doctor Julio Montenegro, miembro de los defensores del pueblo, fueron absueltos de sus delitos mediante la Ley de Amnistía, sin embargo se les siguen archivando sus causas penales, es decir, en un lapso de un año podrían ser acusados nuevamente y llevados a juicios.

#Nicaragua || El abogado Julio Montenegro se pronuncia sobre aplicación de Ley de Amnistía, en específico, los casos que se han mandado a archivar de algunos de sus defendidos: pic.twitter.com/NqzrYXQPLI — VOS TV (@VOSTV) July 2, 2019

"Nosotros lo que vamos a exigir es una resolución de sobreseimiento que genere la extinción de la acción penal, porque al archivarlos, cualquier día le inventan un delito, como es costumbre", manifestó Montenegro. Además, informó que mediante las resoluciones emitidas por el Poder Judicial, no se exigió la devolución de los bienes a cada uno de sus defendidos, esto quiere decir que su retención es ilegal, porque no hubo una medida jurídica que avalará su incautación.

"Tenemos el caso de Miguel Mora, quien sigue en espera de la devolución del Canal 100 % Noticias que le fue arrebatado sin ninguna orden del juez. La policía continúa varada de manera permanente en el lugar como si fuera de su uso oficial", agregó el abogado defensor.

Mediante esta Ley, uno de los liberados fue Edwin Carcache, su padre rechazó la Ley de Amnistía por considerarla una protección para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.

"Vemos que la ley recalca la no repetición, esto significa que le siguen cortando el derecho a los manifestantes a no protestar, y sin embargo, Edwin ha dicho que seguirá denunciando las anomalías del gobierno. Nadie lo va a callar, no descarto verlo en alguna manifestación", expresó Edwin Carcache, padre del líder estudiantil.