Nueva unidad opositora: esto es lo que opinan algunos analistas

La conformación de la nueva unidad multisectorial opositora al gobierno que anunciaron hace unos días líderes campesinos, estudiantes y excarcelados ha generado reacciones encontradas entre la opinión pública.

“Nos unimos con el objetivo de juntar esfuerzos para construir una Nicaragua donde haya respeto por los derechos humanos, por la democracia”, manifestó Freddy Navas, líder campesino el pasado jueves.

Para el analista político Fanor Avendaño, la organización de esta nueva unidad es oportuna.

“Yo lo veo muy positiva la organización, me preocuparía que todo girara en derredor de grupos radicales o de grupos que tienen la representación divina del pueblo, ahí si me comenzaría a preocupar. Me parece excelente, hay que saber conducir esos criterios, administrar las diferencias y hay que saber gestionar las unidades de bloques; la unidad en la diversidad es la garantía de la legítima y autentica democracia”, dijo Avendaño.

No obstante, el analista político Mauricio Díaz, considera que por factores culturales propios del nicaragüense y en el actual contexto político “nadie quiere ser indio, todos quieren ser caciques”.

“Ya la política en el sentido de participación política comienza a moverse, pues ya aparecen sectores, grupos, etc; que en este momento podrían ser como una especie de sopa de letras que confunden por desgracia a la opinión pública, pero también es parte del modo de ser del nicaragüense”, sostuvo.

Esta agrupación sectorial aseguró mantener su apoyo a la Alianza Cívica y no tener la intención de conformar una nueva alternativa política de cara a futuras elecciones.

“Recordemos que la solución para el problema de Nicaragua va a ser políticamente negociada en una mesa y pasa por las reformas del sistema electoral, va a pasar por la presencia de la Organización de los Estados Americanos, pero va a llegar al final a elecciones y para ir a elecciones se necesitan partidos políticos, no vamos a ir en representación de una ONG, vamos a ir en representación de un partido político”, argumentó Díaz en torno a la postura de esta nueva unidad opositora.

Con la conformación de esta nueva unidad, ya son cerca de 6 las organizaciones opositoras de la sociedad civil que se han conformado a raíz del conflicto político en Nicaragua.