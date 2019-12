Diputados y partidos políticos exigen nueva prórroga para la renovación de cédulas

A más de un mes de que se vencieron las cédulas con viejo formato, diputados opositores siguen pidiendo una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana y a la Ley Electoral que permita una nueva prórroga para quienes aún no han tenido el oportunidad de renovar este documento.

“La idea era que se le permitiera a las personas que se le había vencido la cédula que tuvieran la oportunidad de esperar un poco, hasta el mes de junio del próximo año, sin embargo, no hemos tenido una respuesta”, expresó Jimmy Blandón, diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

En algunas sucursales de los bancos hay rótulos que advierten que si no se tiene la cédula nueva no se podrán realizar las gestiones deseadas.

"No vas a poder desarrollar la gestión que quieres hacer y es un problema serio porque no podés realizar gestiones tan pequeñas como retirar dinero, hay que recordar que la cédula no es sólo un documento para las elecciones sino que es un documento para el quehacer diario”, dijo Blandón.

Los partidos políticos aseguran que este tema no es atendido debidamente por el Consejo Supremo Electoral (CSE) porque no le interesa que toda la población esté cedulada, ante la posibilidad de un adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Sería triste que a las vísperas de las elecciones, la población esté pagando 300 córdobas o más por este documento y el Presidente Daniel Ortega le esté dando gratis a sus bases este documento”, manifestó Adán Bermudez, presidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL).

A la fecha se desconoce cuántas cédulas están vencidas por el hermetismo con que el Gobierno maneja la información pública, pero hace cinco años se hablaba de dos millones de cédulas.