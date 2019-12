Asamblea Nacional reforma su Ley Orgánica: Gloria Dixon ostenta más funciones

Con un total de 70 votos de diputados Sandinistas y 14 en contra fue reformada este sábado en sesión de trámite de urgencia la Ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo.

El procedimiento que ordenó hacer el presidente Daniel Ortega a sus diputados en la Asamblea Nacional le resta más funciones a Gustavo Porras, presidente del Parlamento, para dejarlo como una "figura" de ese órgano político ya que se le fueron anuladas las funciones de firmar leyes y decretos.

Desde las sanciones individuales que aplicó el gobierno de Estados Unidos y Canadá al presidente de la Asamblea Nacional, señalado de violaciones hacia los derechos humanos y corrupción, el Estado ha buscado la manera de no removerlo de su cargo.

"No importa, no importó cualquier acción terrorista, aquí no dejamos de trabajar ningún momento. Se terminó de construir hospitales, paso a desniveles, nuevas carreteras y todos los proyectos, no se paró este país y eso es lo que nos da legitimidad ante el pueblo de Nicaragua”, resaltó Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional.

El Jefe de Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Edwin Castro aseguró que las reformas presentadas a la Ley 606 son procesos que el gobierno ha venido adecuando, aún cuando estaba como presidente de la Asamblea Réne Nuñuez, el secretario ejecutivo era electo por la Junta Directiva y tenía todas las funciones administrativas y financieras en ese momento.

Con esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, automáticamente las funciones legales pasan a la Primer Secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, la diputada sandinista Loria Dixon.

En menos de un mes la Ley 606 ha sufrido dos reforma, la primera cuando se creó un secretario ejecutivo que vería todas las gestiones financieras y administrativas de este poder del Estado.

En la sesión de este sábado también se reformó la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo que ordena la creación de Ministros y Vice Ministros a instituciones como el Minsa, Telcor y MTI donde sus funcionarios recibieron sanciones internacionales de Estados Unidos y Canadá.