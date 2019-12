Alianza Cívica prepara protocolo para el desarme de grupos armados

La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) desarrolla un protocolo para el desarme de grupos parapoliciales, quienes principalmente en áreas rurales están ejecutando asesinatos selectivos contra opositores al Gobierno de Nicaragua por participar en protestas cívicas.

“Hay todo un compromiso de desarme y que hay que levantar el inventario todas las armas de la policía y del ejército que están en manos de estos grupos”, dijo Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica.

Para los familiares de estos asesinados existe una indefensión de parte de la autoridades para resolver estos casos, sin embargo, la Alianza Cívica instan a acudir a las instancias de derechos humanos nacionales e internacionales para dejar en evidencia lo que sucede a diario en el país.

“Luego de los asesinatos atroces simplemente se lo entregan a sus familias y no se sabe más, no investiga la policía y ya es un patrón que viene circulando desde antes de abril del 2018, aquellas personas que no concuerdan con cierta ideología no tienen derecho a la verdad”, mencionó Valeska Valle, miembro de la Alianza Cívica.