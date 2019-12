Miguel Mora insta a los jóvenes involucrase en la política y aspirar a cargos públicos

Miguel Mora, propietario del Canal 100% Noticias y excarcelado, reiteró que los ex reos políticos como ciudadanos nicaragüenses tienen derecho a optar a un cargo público, por lo que afirmó que en lo personal no le huye a la idea de una candidatura presidencial.

El periodista pasó seis meses en el Sistema Penitenciario “La Modelo”, aseguró que no tendría nada malo darle esta distinción de un cargo público a algunos ex presos políticos.

“Ustedes los periodistas me han puesto en esa posición, ustedes me lo han preguntado y no le voy a huir al reto”, manifestó Mora.

“Dios tiene el control de todo, pero todo es con tiempo, habrá tiempo de elecciones, ahora mi compromiso es batallar por la libertad de prensa y es mi deber como periodista buscar esa libertad”, agregó Mora.

El periodista instó a los ciudadanos honrados, dignos e íntegros a meterse a la política. “Cuando los buenos ciudadanos se alejan de la política, solo los asesinos, criminales y corruptos toman el poder, lo que estamos viviendo es un ejemplo claro”, finalizó Mora.