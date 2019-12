Abogada María Oviedo cumple requisitos del Ministerio Público y se presenta al juzgado a firmar

A firmar su ficha de presentación de procesado se presentó hoy en los Juzgados de Managua, María Oviedo, defensora de derechos humanos y abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien permaneció detenida dos días en la jurisdicción de Masaya.

El 7 de agosto se realizará la audiencia inicial contra la defensora de derechos humanos, quien fue puesta en libertad bajo medidas alternas, sin permiso a salir del país y obligada a presentarse una vez al mes en los juzgados para firmar.

La abogada aseguró que fue agredida física y verbalmente en la delegación de Masaya, en donde fue arrestada el viernes a las nueve de la mañana cuando asistió en representación de Cristian Fajardo, excarcelado político.

Ahora está siendo acusada por darle una bofetada al teniente Óscar Danilo López, jefe de la Dirección de Armas, Explosivos y Municiones (DAEM).

"El maltrato psicológico es uno de los más duros al estar privado de libertad. El no saber de tus hijos, de tu familia, no saber qué está pasando y no saber a qué horas del día era. Entonces la incomunicación para mí es una de las peores torturas que puede haber", dijo la abogada.